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Muradiye'de Ot Yığını Yangını: 9 Bin 500 Bağ Ot Yanarak Küle Döndü

Muradiye'de Ot Yığını Yangını: 9 Bin 500 Bağ Ot Yanarak Küle Döndü
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Van'ın Muradiye ilçesinde, kış için depolanan ot yığını yangında yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen ot yığını alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçenin Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangını gören mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edilerek yangına müdahale edildi. Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin de takviyesiyle yangın çevredeki ot balyalarına ve yapılara sıçramadan söndürülürken, kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen yaklaşık 9 bin 500 bağ ot yandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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