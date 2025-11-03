Haberler

Muradiye'de Güvenlik Faaliyetleri Sonucu İyi Sonuçlar Alındı

Güncelleme:
Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, ekim ayı boyunca gerçekleştirilen güvenlik faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. 101 bin 65 şahıs sorgulandı, 5 kişi yakalandı, 7 bin 984 araç kontrol edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca gerçekleştirilen güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 101 bin 65 şahsın sorgusunun yapıldığı ve 5 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ekipler 7 bin 984 aracı kontrol etti, 214 araca cezai işlem uyguladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah, 2 kilogram uyuşturucu madde ve 8 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 3 şahıs bulunurken, 56 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı. Kolluk kuvvetlerinin ilçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
