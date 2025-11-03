Muradiye'de Güvenlik Faaliyetleri Sonucu İyi Sonuçlar Alındı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca gerçekleştirilen güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 101 bin 65 şahsın sorgusunun yapıldığı ve 5 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ekipler 7 bin 984 aracı kontrol etti, 214 araca cezai işlem uyguladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah, 2 kilogram uyuşturucu madde ve 8 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 3 şahıs bulunurken, 56 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı. Kolluk kuvvetlerinin ilçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi" denildi. - VAN