Muradiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle C.O., E.O., S.O., C.O. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli C.O., çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Şüpheli E.O., ev hapsi cezası alırken, S.O., C.O. ve S.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler Van Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN