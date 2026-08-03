Munzur Vadisi'nde Örtü Altı Yangınına Müdahale

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde çıkan örtü altı yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü altı yangını meydana geldi. İhbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı