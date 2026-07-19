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Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı Jandarma SAK Timi kurtardı

Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı Jandarma SAK Timi kurtardı
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Tunceli'de Munzur Çayı'na serinlemek için giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgede bulunan Jandarma SAK Timi ekipleri suya atlayarak vatandaşı kurtardı. Tahliye edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli'de Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren şahıs, o sırada bölgede bulunan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Pilvenk bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Munzur Çayı'na giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada rafting botuyla bölgede bulunan ve vatandaşları boğulma tehlikesine karşı bilgilendiren SAK Timi, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine geldi. SAK personeli suya atlayarak vatandaşı kurtardı. Akıntıdaki şahsa can yeleği giydiren ekipler, daha sonra vatandaşı jandarma botuna alarak nehir kenarında güvenli bir noktaya çıkardı. Başarıyla tahliye edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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