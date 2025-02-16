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Münih'te Saldırı: 2 Yaşındaki Kız Çocuğu ve Annesi Hayatını Kaybetti

Münih'te Saldırı: 2 Yaşındaki Kız Çocuğu ve Annesi Hayatını Kaybetti
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Almanya'nın Münih kentinde, Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında bir aracın kalabalığın arasına daldığı saldırıda yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hayatını kaybetti. Olayda toplam 28 kişi yaralanmıştı.

Almanya'nın Münih kentinde bir aracın Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında protestocuların arasına daldığı saldırıda yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Münih kentinde Afgan bir göçmenin Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında aracıyla kalabalığa daldığı saldırının ardından yeni bir açıklama geldi. Alman polisi, 3 gün önce gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu ve annesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Saldırıda 28 kişi yaralanmıştı"

Seidlstrasse Caddesi'nde Perşembe günü yerel saatle 10.30'da Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında gerçekleştirilen saldırıda 28 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Münih'teki saldırının ardından yaralarına yenik düşen küçük çocuğun ve kadının ölümünden derin bir şok ve üzüntü duyuyorum. Yakınlarının yaşadıkları hayal bile edilemez. Onlara en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm ülke onlarla birlikte yas tutuyor" açıklamasını yapmıştı.

Alman medyası, aracın sürücüsünün isminin Farhad N. olduğu, 2001 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de doğduğu, 2016 yılı sonunda ise Almanya'ya geldiği bilgisini paylaşmıştı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin sığınma başvurusunu reddettiği Farhad N'nin daha sonra sınır dışı etmeyi durduran bir izin aldığı ve Münih'te yaşadığı aktarılmıştı. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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