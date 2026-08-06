Münih'teki saldırıda ömür boyu hapis

Almanya'nın Münih şehrinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir işçi sendikasının düzenlediği gösteriye aracıyla dalıp 2 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan Afganistan uyruklu Farhad N., mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Münih kentinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı araçlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, Münih şehir merkezinde işçi sendikası Ver.di tarafından düzenlenen gösteriye aracıyla dalan Afganistan uyruklu Farhad N.'yi 2 cinayet, 23 cinayete teşebbüs, 19 ağır yaralama ve 3 kasten bedensel zarar verme suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Farhad N.'nin aracını kalabalığın üzerine bilinçli şekilde sürdüğünü belirterek, eyleminin insan hayatını yok etme amacı taşıdığına vurgu yaptı.

Mahkemenin ağır suç işlediğine hükmettiği 25 yaşındaki Farhad N.'nin 15 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyesinin önü de kapanmış oldu.

Münih'te aracıyla işçi sendikasının gösterisine dalmıştı

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Farhad N., 13 Şubat 2025'te aracı ile işçi sendikası Ver.di'nin düzenlediği gösteriye dalmış, olayda 2 yaşındaki kız ile annesi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere 43 kişi de yaralanmıştı. Bir kişi de son anda aracın önünde kaçarak kurtulmuştu. Güvenlik güçleri ve Münih Başsavcılığı tarafından saldırı olarak nitelendirilen olayın ardından tutuklanan Farhad N., 2 kişinin ölümünden ve 43 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı