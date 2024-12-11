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Münbiç'teki Çatışmalarda Hasar Gören Araçlar Yol Kenarında Terk Edildi

Münbiç'teki Çatışmalarda Hasar Gören Araçlar Yol Kenarında Terk Edildi
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Suriye'nin Münbiç kentinde, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan bölgede çatışmalar sonrası terk edilen hasar görmüş araçlar dikkat çekiyor. Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçler, bölgedeki çatışmaları sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Münbiç kentinde çatışmalarda hasar gören araçlar yol kenarında terk edildi.

Suriye Milli Ordu (SMO) ve muhalif güçlerin, terör örgütü PKK/YPG'den kurtardıkları Suriye'nin Münbiç kentinde çatışmanın izleri halen duruyor. Muhalifler, Münbiç'in ardından Fırat Nehri bölgesine yoğunlaşırken, bölgede yer yer çatışmalar yaşanıyor. Münbiç'ten kaçan teröristler geride çok sayıda araç bırakırken, çatışma esnasında hasar gören ya da yanan araçların yol kenarlarında oldukları görüldü. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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