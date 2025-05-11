Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar, AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert tepki gösterdi. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan Ar, "Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim" dedi. Kameraları görmediğini belirten Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı ve "Terbiyesizlik" diyerek kızdı.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar, bir AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert çıktı. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan Ar "Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyerek tepki gösterdi.

Kameraları görmediğini ve korktuğunu belirten Müjde Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı, "Terbiyesizlik" diyerek kızdı.

Muhabirlerle tartışan usta oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve "Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik. Ben görmedim mikrofonu, korktum ya… Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim, senin öyle bir işin yok." dedi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM BEN BUNLARI"

Bir muhabirin "Beyaz TV'de çalışıyorum" yanıtı üzerine ise Müjde Ar; "Beyaz TV'de mi çalışıyorsun, ha belli nerede çalıştığın. Olmaz… Dört kişi birden etrafımı… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, bıçak mı, tabanca mı çıkaracak; korkuyorum. Şikayet edeceğim ben bunları yönetime. Korktum, dört tane simsiyah, hepsi sakallı" diyerek sert çıktı.

Ardından başka bir muhabir, Ar'ı sakinleştirdi ve "Yıllardır seni görmüyorum, çok özledim" diyerek sarıldı.

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaştık
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.