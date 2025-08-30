Muhtar, Eski Damadını Tabancayla Vurarak Yaraladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir muhtar, 3 sene önce kızından boşanan ve yeni bir evlilik hazırlığı yaptığını öğrendiği eski damadını ayağından tabancayla vurarak yaraladı. Muhtar tutuklanıp cezaevine gönderilirken ayağından vurulan eski damadın yakınları adalet istedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü ilçeye bağlı Yenikonacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı N.D., 3 sene önce kızından boşanan eski damadı müteahhit Soner Kaya'nın (39) yeni bir evlilik yapacağını öğrendi. Bunun üzerine muhtar N.D.'nin, eski damadını tehdit etmeye başladığı ileri sürüldü. Tehditler bitmeyince Kaya, eski kayınbabasıyla konuşmak için muhtarlık binasına gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Muhtar, otomobilinden aldığı tabancayla eski damadının ayağından vurup kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kaya'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavisi süren Kaya'nın 2 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Muhtar tutuklandı

Jandarma ekipleri ise şüpheli muhtarı kısa sürede yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Soner Kaya'nın ağabeyi Mehmet Emin Kaya, "Kardeşim oraya konuşmak için gitti ancak ayağından vuruldu. Biz adaletin yerini bulmasını, saldırganın cezasını çekmesini istiyoruz" dedi. - ADANA