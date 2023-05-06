Muhammed Yakut'a yakalama kararı ile kırmızı bülten talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheli Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten...

Muhammed Yakut'a yakalama kararı ile kırmızı bülten talebi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheli Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheli Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kırmızı bülten talebi

Ayrıca Savcılıkça, şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderildi.

Yakut'a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edilmişti

Öte yandan Başsavcılıkça Muhammed Yakut adlı şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar'ın şüpheli Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler de yapılmıştı. Söz konusu tespitler gerekçesiyle şüpheli Tanrıyar da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.