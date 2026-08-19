Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Milas Sakarkaya mevkiinde başlayan yangın sonrası havadan 3 Uçak ve 5 Helikopter, karadan 5 arazöz 3 su ikmal aracı ile 52 personel ile yapılan hızlı ve etkin müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede arazözler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla valiliği vatandaşları yangın konusunda uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Bir kez daha hatırlatalım: Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ve açık arazilerde ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112'yi hemen arayalım" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı