Muğla Valiliğinden 'Yangın' uyarısı

Muğla Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan duyuruda ateş yakılmaması, ormanlık alanlara girilmemesi ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesi beklenmektedir. Bu nedenle; valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması gerekir. Ayrıca, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması ve önümüzdeki bir hafta boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı