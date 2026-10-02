Muğla Ula Sakar'daki makilik yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakar mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı