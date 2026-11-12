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Muğla Ortaca Dikmekavak'ta yanan Fiat otomobil kullanılamaz hale geldi

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Muğla Ortaca Dikmekavak'ta yanan Fiat otomobil kullanılamaz hale geldi
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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yanan Fiat marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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