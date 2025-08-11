Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde Türbe-Ortaköy bölgesinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Türbe- Ortaköy bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen orman ekipleri, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Türbe-Ortaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, ve helikopter yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

