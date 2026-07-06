Silahlı terör örgütü üyesi 17 şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan çalışmalarında Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel kitap. Dergi ve silah ele geçirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında bilgi belge bulunan, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen toplam 17 şahsın yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik Muğla merkezli, İstanbul ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete ve fotoğraf ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı