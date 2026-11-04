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Muğla Menteşe'de koluna yorgun mermi isabet eden 45 yaşındaki şahıs yaralandı

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Muğla Menteşe'de koluna yorgun mermi isabet eden 45 yaşındaki şahıs yaralandı
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Muğla Menteşe'de 45 yaşındaki şahıs, üç silah sesi duyduktan sonra koluna yorgun mermi isabet etmesiyle yaralandı. Emniyet ekipleri, silahın dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sevinci için ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor; inceleme sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde koluna yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi Obam Sitesi'nde yaşayan 45 yaşındaki D.B., üç el silah sesi duyduktan sonra kolunca acı hissetti. D.B. hastaneye giderek tedavi oldu. Olayın ardından emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Silahın dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından maç sevincini kutlamak amacıyla ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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