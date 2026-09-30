Haberler

Muğla Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, 1'i ağır; şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, 1'i ağır; şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi av tüfeğiyle bacaklarından vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli şahıs, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan T.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., av tüfeğiyle T.Ç. ve S.Ç.'yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan T.Ç. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli G.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski CHP'li vekilin kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük

Bir ilimiz kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi: 5 kritik karar

Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

Yeni Partili vekilin eşi hakkında soruşturma
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha

Bizim Çocuklar'a bir kara haber daha
Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray'ın yeni dünya yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederine şok! Polis peşlerine düştü
Kaliforniya'da Ramazan ve Kurban bayramları resmi tatil oldu

Trump'ın koltuğunda gözü olan isimden tarihi karar