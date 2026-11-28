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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda B.H. ve F.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 27 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı