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Kavaklıdere'deki yangın drone ile görüntülendi

Kavaklıdere'deki yangın drone ile görüntülendi
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge drone ile görüntülendi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi drone ile görüntülendi.

Yangın bugün saat 16.00 sıralarında Kurucova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölge drone ile görüntülendi

Kavaklıdere'deki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölge drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde gökyüzüne yükselen dumanlar ve hava araçlarının sortileri yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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