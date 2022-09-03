Muğla 3. sayfa haberleri... Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Muğla haberine göre Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem Muğla'ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem MUĞLA - Muğla'ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez Deprem Muğla 3. Sayfa Haberler

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