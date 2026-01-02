Haberler

Muğla-Denizli karayolunda kaza: 5 yaralı

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Sodra mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edilirken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde 48 NT 709 plakalı araç ile 20 ASR 946 plakalı aracın karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda 112 ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Çift taraflı kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

