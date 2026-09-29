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Muğla Datça'da Chery marka araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Muğla Datça'da Chery marka araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Chery marka aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde Chery marka aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. yönetimindeki 48 BC 164 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Alkan (20) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S.'nin (22) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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