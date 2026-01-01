Haberler

Datça'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 25 yaşındaki M.K., boş bir arazide ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, boş bir arazide ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.
Olay, İskele Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Afyonkarahisar'dan Datça'ya gelen ve bir iş yerinde çalışmaya başlayan M.K. (25) isimli genç, çalıştığı iş yerinin yakınındaki boş bir arazide ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı