Datça'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, boş bir arazide ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, İskele Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Afyonkarahisar'dan Datça'ya gelen ve bir iş yerinde çalışmaya başlayan M.K. (25) isimli genç, çalıştığı iş yerinin yakınındaki boş bir arazide ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA