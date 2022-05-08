Birbirleri ile çarpışan 2 motosikletinin sürücüleri olay yerinde hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın iki motosikletin birbirleriyle çarpıştığı kazada iki sürücü de hayatını kaybetti. Sürücülerden birinin kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırlaması dikkat çekti.
Fethiye ilçesinde Seydikemer'den Dalaman yönüne giden Ramazan Çınar (44) idaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadi Kara'nın (73) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücüler Çınar ve Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
MOTORU 280 METRE UZAĞA FIRLADI
Çınar'ın kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırlaması dikkat çekerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa