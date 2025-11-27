Haberler

Muğla'da Zehirlenme Vakası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zehirlenme olayında 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirirken, kardeşleri yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen zehirlenme vakasında, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, diğer iki kardeşi Fethiye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, evde kimyasal incelemesi için AFAD ekipleri görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme olayında, üç kardeşin henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme sonucu, 18 yaşındaki Neslinur Topal vefat ederken, diğer iki kardeş Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yoğun bakım ünitesinde süren kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, zehirlenmenin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

Bu talep üzerine, Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği rapor edildi.

Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
