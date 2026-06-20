Muğla'da yıldırım kaynaklı 2 orman yangını

Muğla'da iki ayrı noktada yıldırım kaynaklı orman yangını çıkarken, Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı, Ula ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.

Muğla'da dünden bu yana etkili olan yağışlı hava nedeniyle yıldırım düşmesine bağlı çok sayıda orman yangını meydana geldi. Ekipler, farklı noktalarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Marmaris'in Karacasöğüt Mahallesi Ovacık mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına kara ekiplerinin yanı sıra hava unsurları da destek verdi.

Öte yandan Ula ilçesi Çörüş Mahallesi Milli Parklar bölgesinde de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgedeki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı