Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda geniş kapsamlı trafik denetimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda geniş çaplı bir uygulama başlattı. Denetimlere çok sayıda birim katılım sağladı

Denetimler sırasında Cumhuriyet Meydanı civarında park yasağı bulunan alanlardaki araçlara trafik ekipleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde denetimlerin yılbaşı gecesine kadar artarak devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA