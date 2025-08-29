Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı, Pilot Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında tarlaya acil iniş yapan yangın söndürme uçağının pilotu hastaneye kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazadan sağ kurtulan pilot, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan pilotun hastaneye getirilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pilotun ambulanstan alınarak sedye ile hastaneye getirilişi yer aldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA