Muğla'da Yangın Riski Artarken Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Muğla'da Yangın Riski Artarken Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Muğla'da, orman yangınlarına karşı Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Orman Muhafaza ekipleri, 7/24 devriye ve nöbet tutarak yangın riskine karşı önlemlerini sıkılaştırdı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, ekipler yangın sebebi olabilecek faktörleri engellemek için sahada aktif görev alıyor.

Orman yangınlarına karşı en riskli iller arasında bulunan Muğla'da, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Orman Muhafaza ekipleri, yangın tehlikesi olan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye ve nöbet görevi yapıyor.

Son günlerde yükselen hava sıcaklıkları, yangın riskini artırırken, ekipler de ormanlık alanlardaki önlemlerini sıkılaştırdı. 'Yeşil Vatan'ın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yangına sebep olabilecek her türlü etkeni engellemek için Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Orman ekipleri sahada aktif olarak devriye geziyor.

Sık ormanlık alanların bulunduğu bölgelerde Jandarma Komando ekipleri dron ile denetim gerçekleştirirken, helikopter ile yapılan hava denetimine dron ekipleri de destek veriyor. Vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan ekipler, ormanlık alanlara girilmemesi, ateş yakılmaması ve muhtemel bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması konusunda bilgilendirme yapıyor.

Yetkililer, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı, Muğla'da alınan önlemlerin üst düzeyde tutulduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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