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Muğla'da yağmur nedeniyle kaza: 12 kişi yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan minibüsteki 12 kişi yaralandı. Kaza Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Kaza Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü, hızla refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından 9 yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği belirtilerek, diğer 3 yaralı ise hastanelere sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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