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Muğla'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Likya yolunda yürüyüş yapan üç yabancı turistten biri ayağını burkması sonucu ayağını kırdı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Dodurga ve Karadere Mahalleleri arasında kalan Likya yolunda yürüyüş yapan üç yabancı uyruklu şahıstan birisinin yürüyüş esnasında ayağının burkulması sonrası ayağının kırılması üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Likya yolunda yürüyüşe çıkan yabancı turistlerden Avustralya uyruklu Basitan Stangl yürüyüş esnasında ayağını burkması sonrası ayağı kırıldı ve bölgede mahsur kaldılar. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma JAK Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma JAK temi tarafından ayağı kırılan Basitan Stangl isimli Avusturalya uyruklu şahıs ile yanındaki iki yabancı uyruklu şahıs mahsur kaldıkları alandan emniyetli bir şekilde çıkararak 112 Acil Servis personeline teslim edilerek Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Likya Muğla Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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