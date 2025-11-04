Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Şüphelisi Evi Ateşe Vererek Kaçtı

Muğla'da Uyuşturucu Şüphelisi Evi Ateşe Vererek Kaçtı
Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde, uyuşturucu bulunduran bir şahıs jandarmaları görünce evini ateşe vererek kaçtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde şüpheli şahıs iddiaya göre uyuşturucu ile yakalanmamak için bulunduğu evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir eve baskın düzenlemek için harekete geçti. İddiaya göre, evde bulunan şüpheli şahıs jandarmaları görünce uyuşturucu bulunan evini ateşe vererek kaçtı. Bir anda alevlerin kapladığı eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışmaları sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
