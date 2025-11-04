Muğla'da Uyuşturucu Şüphelisi Evi Ateşe Vererek Kaçtı

Muğla'nın Ula ilçesinde şüpheli şahıs iddiaya göre uyuşturucu ile yakalanmamak için bulunduğu evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir eve baskın düzenlemek için harekete geçti. İddiaya göre, evde bulunan şüpheli şahıs jandarmaları görünce uyuşturucu bulunan evini ateşe vererek kaçtı. Bir anda alevlerin kapladığı eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışmaları sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA