Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hint Keneviri ve 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde Emniyet Narkotik ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda evin bahçesinde 695 adet dişi hint keneviri ve 20 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ula Karabörtlen Mahallesinde bir eve uyuşturucu madde yapımında kullanılan hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Ekiplerin Karabörtlen Mahallesinde belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada; 695 adet kenevir bitkisi, 3 parça halinde toplamda 20 kilo 600 gram esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 2 adet alarmlı IP güvenlik kamerası, 2 bidon halinde toplamda 10 litre sıvı gübre, 3 adet kamuflaj örtü ve 4 adet güvenlik sensörü alarm ele geçirildi.

3 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu elde etmek amacıyla ekim yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA