Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğü, 20-23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi tutukladı. Yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 119 gram skunk ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs tutuklandı.
Muğla'nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde il dışından uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahısların; araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 119 gram skunk maddesi, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 075 TL para ele geçirildi.
7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA