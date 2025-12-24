Haberler

Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü, 20-23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi tutukladı. Yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 119 gram skunk ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde il dışından uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahısların; araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 119 gram skunk maddesi, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 075 TL para ele geçirildi.

7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı