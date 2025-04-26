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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda 3 kilo 551 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde bazı şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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