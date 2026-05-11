Muğla'da 2 kilo kokain ele geçirildi

Muğla Emniyet müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında; Muğla'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıs takibe alındı. Yapılan aramada; 2 kilo kokain maddesi, 40 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MUĞLA

