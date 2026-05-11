Muğla'da 2 kilo kokain ele geçirildi
Muğla Emniyet Müdürlüğü, Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda 2 kilo kokain ve 40 bin TL suça konu para ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında; Muğla'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıs takibe alındı. Yapılan aramada; 2 kilo kokain maddesi, 40 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı