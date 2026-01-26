Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaca ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda ormanlık alanda 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirdi. İki şüpheli uyuşturucu bulundurma ve ticareti suçlarından tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ortaca ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların uyuşturucu madde sakladıkları, ormanlık alanda yapılan aramada; 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde' bulundurma ve ticareti suçundan adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak