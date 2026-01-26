Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaca ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda ormanlık alanda 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirdi. İki şüpheli uyuşturucu bulundurma ve ticareti suçlarından tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ortaca ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların uyuşturucu madde sakladıkları, ormanlık alanda yapılan aramada; 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirildi.
2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde' bulundurma ve ticareti suçundan adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa