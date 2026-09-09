Muğla’da uyuşturucu operasyonları: 310 gözaltı, 48 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 310 şüpheli gözaltına alınırken, 48 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerince Ağustos ayı boyunca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 44 bin 961 gram esrar, 211 gram skunk, 71 gram metamfetamin, 2 bin 33 gram kokain, 102 gram bonzai, Bin 358 adet sentetik ecza, 50 adet ekstazy, 49 kök kenevir ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı