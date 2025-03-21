Muğla'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde yapılan operasyonda 350 gram taş kokain ile diğer uyuşturucular ele geçirildi. N.G. isimli şahıs tutuklandı.
Muğla, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde ikamet eden N.G. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.
Yapılan aramada, 350 gram taş kokain türü uyuşturucu madde, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram uyuşturucu maddeden imal edilmiş gıda, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
N.G. isimli şahıs işlemlerini ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa