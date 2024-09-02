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Muğla'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve buna bağlı yükseköğretim kurumlarında güvenli eğitim ortamının devam ettirilmesi için alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon toplantısı Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, güvenlik ve konaklama gibi konularda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ayrıntılı olarak görüşüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve buna bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve çevresinde güvenli eğitim ortamının devam ettirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, "Ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite eğitimi için ilimize gelen öğrencilerin huzur ve güven ortamında iyi bir eğitim almaları önemli. Ayrıca ilimizde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları karşılandı. Güvenlik konusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde gereken tedbirler alındı. 2024-2025 Akademik yılının öğrenciler ve bütün akademik camia için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Valilik 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan V. Binbaşı Gökhan Tula, Gençlik ve Spor İl Müdür V. Koray Bali ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel

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