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Muğla'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslar, tütsüyü söndürdüklerini ve yangının kendilerinden kaynaklanmadığını savundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslar savcılıktaki ifadelerinde, "Tütsüyü söndürdük, yangının bizden kaynaklandığını düşünmüyoruz" diye savunma yaptı.

Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde 17 Ağustos günü saat 13.30 civarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Havadan 1 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 23 arazöz ve 135 personel ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tahliye edilmesine neden olurken, Aydın-Muğla kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangın 21 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bu süreçte 30 küçükbaş ve 23 büyükbaş hayvan tahliye edildi, bir arıcıya ait 60 kovan zarar gördü.

Yangının başladığı bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının arıcılık yapılan alandan kaynaklandığını tespit etti. Bu kapsamda arıcılık yapan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba ve oğlun arılara tütsü ile duman verirken yangına neden oldukları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İ.Ş. savcılıktaki ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır Yava Mahallesi'nde arıcılık yaptıklarını belirterek olay gününü şu şekilde anlattı: "Babamla birlikte arılara şerbet vermek ve tütsü yakmak için alana gittik. Babam tütsüyü çam ağacının kuruyan yapraklarıyla yaktı. İşimiz bittikten sonra tütsüyü söndürmek için kapağını açtık ve üzerine su döktük. Tütsüyü tamamen söndürdükten sonra kovanların arkasına bıraktık. Olay yerinden saat 12.00 civarında ayrıldık."

İ.Ş., yangının tütsüden kaynaklanmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Saat 13.20 civarında, kovanların bulunduğu bölgede dumanı fark ettik. Babam oraya bakmaya gitti. Biz tütsüyü söndürdüğümüze eminiz, yangının bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, M.Ş. ve İ.Ş.'nin tutukluluğu sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Yatağan 3.Sayfa Güncel Haberler

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