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Muğla'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Hacıabdi Mahallesi Devrim Sokak'ta meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıabdi Mahallesi Devrim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı'na seyir halinde olan 48 AY 148 plakalı otomobil, park halinde duran 35 AJ 3748 plakalı araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan ikisi ilköğretim öğrencisi toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

23 Nisan Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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