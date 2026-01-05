Haberler

Yatağan'daki kazada üç araç hasar gördü

Yatağan'daki kazada üç araç hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 3 aracın çarpışması sonucu yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, incelemeler sürmekte.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girerken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 ACP 551 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışının kontrollü şekilde sağlanmasını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi