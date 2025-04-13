Muğla'da Tekneden Düşen 62 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde balık avlayan Enver Gencel (62) tekneden denize düştü. Şahsın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekipler, Gencel'in bulunması için çalışma başlattı. Gencel'in yakınlarının ise kıyıda endişeli bekleyişi sürüyor. - MUĞLA