Muğla'da Tekne Yangını: Can Kaybı Yok

Muğla'nın dünyaca ünlü Sakinkent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknede yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında teknede bulunan vatandaşlar, tekneyi kıyıya sürerek kurtulmayı başardı. Kıyıya çıkarılan tekne müdahale yapılmadan sönerken, teknedeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kıyıda yanmaya devam eden tekne, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA