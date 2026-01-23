Muğla'da sahte hesap üzerinden 'devlet büyüklerine hakaret' soruşturmasında 2 tutuklama

Muğla'da 'Sakaraltı-Sakarüstü' adlı sosyal medya sayfasına yönelik devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettikleri ve sahte hesaplar üzerinden hedef gösterme, itibarsızlaştırma ve tehdit amaçlı paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K. ve Cemal D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.Ü.Ö. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA