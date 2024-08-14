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Muğla'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişi tarafından silahla göğsünden vurulan Mutlu Kılıç, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi ise aranıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla göğsünden vurulan Mutlu Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile Mutlu Kılıç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.Y., Mutlu Kılıç'ı silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Kılıç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi F.Y.'yi bulmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mutlu Kılıç 3-sayfa Ortaca Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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