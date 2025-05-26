Muğla'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Muğla'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda A.M.Ö. isimli bir kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda A.M.Ö. isimli bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden siyah, plakasız bir motosikletle kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M.Ö., ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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