Muğla'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda A.M.Ö. isimli bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden siyah, plakasız bir motosikletle kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M.Ö., ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA